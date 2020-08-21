نيجيريا تسجل 476 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الإجمالي يبلغ 50,964 وحصيلة الوفيات 992

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 50964 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 992 وفاة.