الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961

4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ويبلغ عدد المتعافين 663

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 06:29 PM

4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ويبلغ عدد المتعافين 663

الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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