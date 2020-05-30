إغلاق مطعم بيتزا شهير بمكة لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية

بعد رصد حالة مصابة بين العاملين بفرع الشرائع وتتبع لحصر المخالطين

علمت "سبق" أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة، أوصت بإغلاق فروع مطاعم شهيرة متخصصة في تقديم وجبة "البيتزا" بمكة المكرمة؛ لحين التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المعلومات إلى أن فريقاً من الصحة العامة قام بإجراءات التقصي الوبائي والفرز البصري وحصر مخالطي حالة إيجابية لمرض كورونا ضمن العاملين في أحد فروع المطعم بالشرائع، وتبين أن مقر السكن في حي العدل، ويقيم فيه 22 عامل ولا يتوفر به أدنى الاشتراطات الوقائية.

وأوصت "الصحة" بإغلاق كل فروع المطعم في مكة المكرمة؛ نظراً لوجود عدة مخالفات لدى صاحب المطعم، ولعدم التزامه بالتعليمات الوقائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات اللازمة المعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة في الموقع ومقر السكن الخاص بالعمال.