حساب المواطن يبدأ بتطبيق تعديل ضوابط الدعم.. تعرَّف على التفاصيل

بدأ برنامج حساب المواطن بتطبيق تعديل ضوابط الدعم، التي تشمل الفرد المستقل، وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وأوضح البرنامج أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغ أكثر من 68.8 مليار ريال، وأنه يستفيد من البرنامج حاليًا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين البالغ عددهم نحو 15 مليون شخص.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ(28) من شهر مارس لعام 2020م. ويشمل ذلك مَن تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته. ويُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلاً.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم ضم وتسجيل جميع الحالات المسجَّلة، وتمت دراسة أهليتها، حتى دفعة شهر مارس. فيما كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020م؛ وهو ما أتاح المجال للمواطنين للتسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ كون دعم الأسرة هدفًا من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة؛ إذ اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق؛ لأنهم يسكنون مع أسرهم. وطالب البرنامج المستفيد المستقل برفع أحد الإثباتات الآتية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم. فيما أُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق؛ إذ يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020م (بنزين91: 1.55 ريال / لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط). وجاء هذا التعديل بهدف ضمان توجيه المنافع الحكومية؛ ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج في حال كان المستفيد مستوفيًا شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك من خلال الرابط ca.gov.sa