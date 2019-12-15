"الأمر بالمعروف" بالرياض تحذر من خطر الإرهاب والفكر المتطرف

فرع "الهيئة" نفّذ معارض توعوية ووقائية استفاد منها 27 ألف شخص

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عدداً من المعارض التوعوية والوقائية الدائمة والمتنقلة، استقبل خلالها طلاب وطالبات التعليم العام والمعاهد والكليات في مدينة الرياض ومحافظاتها.

وبلغ عدد المعارض الدائمة في مراكز وهيئات المحافظات ١٨ معرضاً، إضافة إلى معارض متنقلة في المجمعات التعليمية والأماكن العامة، والتي أقيمت في ٦٥ موقعاً خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، كما استفاد من المعارض المتنقلة والثابتة 27 ألف مستفيد.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب والتحذير من الجرائم الإلكترونية وجريمة الابتزاز وسبل الوقاية منها.

وتضمنت المعارض –التي شهدت تفاعلاً وإقبالاً من الجمهور- توزيع هدايا من إصدارات الرئاسة العامة.

يُذكر أن هذه البرامج التوعوية والوقائية تأتي في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرياض

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15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 02:53 PM

فرع "الهيئة" نفّذ معارض توعوية ووقائية استفاد منها 27 ألف شخص

"الأمر بالمعروف" بالرياض تحذر من خطر الإرهاب والفكر المتطرف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عدداً من المعارض التوعوية والوقائية الدائمة والمتنقلة، استقبل خلالها طلاب وطالبات التعليم العام والمعاهد والكليات في مدينة الرياض ومحافظاتها.

وبلغ عدد المعارض الدائمة في مراكز وهيئات المحافظات ١٨ معرضاً، إضافة إلى معارض متنقلة في المجمعات التعليمية والأماكن العامة، والتي أقيمت في ٦٥ موقعاً خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، كما استفاد من المعارض المتنقلة والثابتة 27 ألف مستفيد.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الفرع التوعوية والوقائية لتعزيز الأمن الفكري ومحاربة التطرف والإرهاب والتحذير من الجرائم الإلكترونية وجريمة الابتزاز وسبل الوقاية منها.

وتضمنت المعارض –التي شهدت تفاعلاً وإقبالاً من الجمهور- توزيع هدايا من إصدارات الرئاسة العامة.

يُذكر أن هذه البرامج التوعوية والوقائية تأتي في إطار تعاون فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض مع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمتابعة من مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، في ظل توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرياض

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