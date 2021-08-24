"ميمش" يتلقّى رسالة شكر من أمين منظمة الصحة العالمية

تلقّى مدير مركز الأبحاث بمدينة الملك خالد الطبية، البروفيسور الدكتور زياد ميمش، رسالة شكر من الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدور غيبريسوس.

جاء ذلك نظير جهوده وخدماته المبذولة في اجتماعات لجنة الطوارئ المعنية بـ"كوفيد-19"، ولجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية 2005.

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24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 06:53 PM

"ميمش" يتلقّى رسالة شكر من أمين منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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تلقّى مدير مركز الأبحاث بمدينة الملك خالد الطبية، البروفيسور الدكتور زياد ميمش، رسالة شكر من الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدور غيبريسوس.

جاء ذلك نظير جهوده وخدماته المبذولة في اجتماعات لجنة الطوارئ المعنية بـ"كوفيد-19"، ولجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية 2005.

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