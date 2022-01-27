الصغرى دون الصفر المئوي.. انخفاضٌ لافتٌ للحرارة يبدأ اليوم على مناطق المملكة

تؤثر بشكل مباشر بدءًا من الشمال وتتجه نحو الوسطى وعلى الرياض ليلة الخميس

تتأثر أجزاء عدة من شمال ووسط السعودية اليوم الخميس 27/ 1/ 2022، بتأثيرات مباشرة لكتلة هوائية باردة مندفعة من شرق البحر الأبيض المتوسط، وتؤثر هذه الأوقات على أجواء بلاد الشام، وسط تساقطات ثلجية واسعة النطاق في بعض المناطق.

وتفصيلًا، اندفعت كتلة هوائية باردة من شرق أوروبا إلى الحوض الشرق من البحر الأبيض المتوسط، ومن المنتظر أن تؤثر بشكل مباشر بدءًا من شمال المملكة وتدريجيًّا نحو المناطق الوسطى، لتؤثر على الرياض ليلة الخميس/الجمعة بمشيئة الله.

وستؤدي الكتلة الباردة إلى انخفاض حادٍّ وكبير على درجات الحرارة يوم الخميس في: (الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، المدينة المنورة)؛ على أن تتعمق بشكل إضافي يوم ليلة الخميس/الجمعة ويوم الجمعة، لتؤثر بشكل مباشر على الشرقية والرياض، وصولًا إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة؛ وفق "طقس العرب".

وذلك وسط درجات حرارة متدنية للغاية في ساعات الليل ودون الصفر المئوي في أجزاء واسعة وعدة من شمال المملكة بمشيئة الله، وتكون الفرصة مواتية أيضًا لتشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر في ذات المناطق.