إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان على "إسرائيل"

صفارات الإنذار دوّت شرقي حيفا

ذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن أربعة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان في اتجاه "إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

وبيّنت المصادر أن الصواريخ أُطلقت من قرب بلدة صديقين في منطقة مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

ودوّت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في منطقة الجليل الأسفل شرقي مدينة حيفا في "إسرائيل".