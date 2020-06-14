لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.
ارتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446
سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.