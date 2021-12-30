مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11281.71 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال لـ 130 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 81.87 نقطة ليقفل عند مستوى 11281.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أكوا باور، والأبحاث والإعلام، وأسيج، وولاء، ودراية ريت، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والكابلات السعودية، والزامل للصناعة، والإنماء طوكيو مارين، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.40% و9.86%.



وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، وإعمار، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 25975.83 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 72 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 3344 صفقة.