إيران تأخذ خطوة للخلف.. قائد الحرس الثوري: لا نسعى للحرب

في تصريحات لـ"سلامي" تُناقض سياسات نظام الملالي في المنطقة

نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قوله، الأحد: إن طهران لا تسعى للحرب.

ويتناقض تصريح "سلامي" مع سياسات نظام الملالي الذي دأب على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واستخدام أذرعها العسكرية لإثارة الفتن والقلاقل.

ولطالما هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز (شديد الأهمية) لحركة التجارة العالمية، كلما زادت عليها الضغوط.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن طبيعة معلومات استخبارية دفعت -مؤخرًا- البيت الأبيض إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الشرق الأوسط، تحسبًا لهجوم إيراني وشيك.

ونقلت الصحيفة، عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إن المعلومات الاستخبارية تمثلت في صور أظهرت تحميل الإيرانيين لصواريخ على متن قوارب صغيرة في الخليج العربي؛ فيما بدا أنه مؤشر على هجوم إيراني وشيك.

ورصدت الصور، التي التقطت من السماء، قطع الصواريخ مجمعة بالكامل؛ الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال أن يطلق الحرس الثوري الإيراني هذه الصواريخ على قطع بحرية أمريكية في الخليج.

ورصدت معلومات استخبارية أخرى تهديدات ضد سفن تجارية في المنطقة؛ فضلًا عن احتمال شن مليشيات مرتبطة بإيران هجمات على القوات الأمريكية في العراق.

وأشار المسؤولون إلى أن الصور، مع معلومات استخبارية أخرى، تُظهر أن إيران قد تكون عازمة على مهاجمة القوات الأمريكية؛ لافتين إلى أن هذا الأمر كان رأي مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون.