أجواء باردة تسود المملكة.. "الحصيني": حرارةٌ تحت الصفر واعتدالٌ هنا

قال: "الرياض 6 درجات".. غيوم على جنوب غربها وفي المناطق الجنوبية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: الأجواء عند فجر اليوم الأحد وحتى السابعة صباحًا، حلت باردة إلى باردة جدًّا على معظم المملكة؛ عدا مكة فتميل للبرودة.

وتابع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "جازان أجواء معتدلة (23)، وعرعر درجتان تحت الصفر، والرياض (6)، وغيوم على جنوب غرب منطقة الرياض وعلى المناطق الجنوبية".

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23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 08:51 AM

قال: "الرياض 6 درجات".. غيوم على جنوب غربها وفي المناطق الجنوبية

أجواء باردة تسود المملكة.. "الحصيني": حرارةٌ تحت الصفر واعتدالٌ هنا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: الأجواء عند فجر اليوم الأحد وحتى السابعة صباحًا، حلت باردة إلى باردة جدًّا على معظم المملكة؛ عدا مكة فتميل للبرودة.

وتابع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "جازان أجواء معتدلة (23)، وعرعر درجتان تحت الصفر، والرياض (6)، وغيوم على جنوب غرب منطقة الرياض وعلى المناطق الجنوبية".

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