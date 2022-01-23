أجواء باردة تسود المملكة.. "الحصيني": حرارةٌ تحت الصفر واعتدالٌ هنا

قال: "الرياض 6 درجات".. غيوم على جنوب غربها وفي المناطق الجنوبية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: الأجواء عند فجر اليوم الأحد وحتى السابعة صباحًا، حلت باردة إلى باردة جدًّا على معظم المملكة؛ عدا مكة فتميل للبرودة.

وتابع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "جازان أجواء معتدلة (23)، وعرعر درجتان تحت الصفر، والرياض (6)، وغيوم على جنوب غرب منطقة الرياض وعلى المناطق الجنوبية".