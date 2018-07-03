"الشمري" مديرًا لفرع هيئة الهلال الأحمر بالجوف

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، قرارًا بتكليف فيصل بن حواس الشمري مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة الجوف.

ويأتي هذا القرار بحرص من رئيس الهيئة على تعيين الكوادر الشابة، التي من شأنها الارتقاء بعمل الهيئة، وتدوير الكفاءات في كل مجالات العمل، سواء فنيًّا أم إداريًّا.

يذكر أن "الشمري" حاصل على بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية، ويعد من الكفاءات الوطنية التي شغلت عدة مناصب قيادية بوزارة الصحة.