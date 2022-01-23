نهاية مغامر فرنسي "75 عاماً" أثناء محاولته عبور المحيط الأطلسي بالتجديف

لقي مغامر فرنسي يبلغ من العمر 75 عاما، مصرعه في أثناء محاولته عبور المحيط الأطلسي بالتجديف، بحسب فريق الدعم الخاص به.

"جون جاك سافين"؛ نجح في تحقيق هذا العبور بوساطة برميل ضخم في عام 2019.

صفحة "سافين" على فيس بوك، قالت: "لسوء الحظ، كان المحيط أقوى من صديقنا هذه المرة. لقد أحب سافين الإبحار والبحر كثيراً"، وكان سافين قد أطلق نداء استغاثة ليلة الخميس.

القوات البحرية البرتغالية عثرت الجمعة على قارب سافين مقلوباً قبالة سواحل جزر أتزوريس في الجانب الشمالي من المحيط الأطلسي، ولم يعرف حتى الآن السبب الرئيس لوفاته.

واحتفل ضابط المظلات السابق بعيد ميلاده الخامس والسبعين في البحر، وبدأ سافين رحلته من ميناء ساغريس جنوبي البرتغال في الأول من هذا العام بهدف عبور الأطلسي بمفرده.

وكتب المغامر الفرنسي، الأربعاء الماضي، على صفحته بموقع فيسبوك إن هناك رياحاً قوية أطالت من الرحلة بمقدار 900 كيلومتر، وأضاف أنه يعاني مشكلة مع الطاقة الشمسية المتاحة لديه، لكنه عاد وقال: "ابقوا مطمئنين، فأنا لست في خطر".