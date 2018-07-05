النائب العام: سنقوم بدورنا لردع المتحرشين وحماية المجتمع

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن مجتمعنا يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة.
وقال: لكن هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعًا من السلوك غير الأخلاقي، ومن ذلك سلوك التحرش بالقول أو الفعل أو الإشارة، وبأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وشدد المعجب على أن النيابة العامة ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات النظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع، وبخاصة في جرائم التحرش بالأطفال.
أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن مجتمعنا يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة.
وقال: لكن هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعًا من السلوك غير الأخلاقي، ومن ذلك سلوك التحرش بالقول أو الفعل أو الإشارة، وبأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وشدد المعجب على أن النيابة العامة ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات النظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع، وبخاصة في جرائم التحرش بالأطفال.