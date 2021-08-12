ارتفاع من 2 إلى 3 درجات.. الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).
وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.
أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).
وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.