صحيفة "غانية": الهلال يعرض "خربين" و10 ملايين يورو لفريق تركي

قالت صحيفة "ghanasoccernet" أن الهلال السعودي يبحث ضم المهاجم الغاني صاحب الجنسية الإيطالية كاليب إيكوبان لاعب طرابزون التركي .

وقالت الصحيفة إن اللاعب الذي تألق مع النادي التركي منذ أن قدم إليهم من ليدز الإنجليزي مطلوب أيضاً في الدوريين الإسكتلندي والإيطالي مع سيلتك ولاتسيو سيكون أقرب للهلال بسبب ضخامة العرض المادي .

وقالت الصحيفة وفقاً لمصادرها إن الهلال سيعرض على النادي التركي ضم مهاجمهم عمر خربين، بالإضافة للمبلغ المالي لضمان موافقة النادي التركي على العرض .

الجدير بالذكر أن مصادر تلك الأخبار كافة كانت قد أوردتها الصحف التركية قبل أن تصل للصحيفة الغانية حيث تحدثوا في بادئ الأمر عن أن الأهلي هو من يريد اللاعب قبل أن تتحدث مجدداً عن أن الهلال هو من يريد اللاعب .

واعتادت الصحف التركية تسويق اللاعبين في الدوري هناك عبر ربط أسماء لاعبيها بالأندية السعودية، وهو ما ثبت كذبه في معظم الحالات التي تحدثت بها والتي كان آخرها الحديث عن رادميل فالكاو وتارة عن أندرسون تاليسكا والنيجيري أنطوني نواكايمي .