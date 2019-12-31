الفهيد: مسار مهني في التعليم الثانوي قريبًا.. وسوف نستحوذ على 35 % من الطلاب

12.5 % من طلاب المتوسطة في نظام التعليم السويسري يذهبون للتلمذة المهنية

كشف محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، عن إطلاق مسار مهني في التعليم الثانوي قريبًا، مشيرًا إلى أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مؤمن جدًّا بالفكرة، وكاشفًا أنه في 2025 سوف يستحوذ على 35 % من طلاب الثانوي.

وأوضح أن نصيب المؤسسة من خريجي التعليم الثانوي كان من 7-8 % فقط في بداية الرؤية، والبقية يذهبون إلى الجامعات. لافتًا إلى أنها ليست المسار الوحيد لإيجاد مخرجات لسوق العمل، والعالم المتقدم يتجه نحو التعليم المهني، و70 % من طلاب المتوسطة في نظام التعليم السويسري مثلاً يذهبون إلى التلمذة المهنية.

وأشار الفهيد إلى أن 60 % ممن يعملون في السوق الأمريكية بلا شهادات جامعية، والشركات العالمية الكبرى تبحث عن الخبرات، والسباق في سوق العمل أصبح سباق مهارات لا سباق شهادات.

جاء ذلك خلال حديثه أمس في برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية.

ولفت الفهيد إلى أن المؤسسة حصلت من البنتاجون على تصريح بالتدريب على صيانة طائرات F15 في كلية معتمدة دوليًّا، وأن عدد المتدربين بها حاليًا 4 آلاف، وهم مؤهلون للتوظيف في القطاعات العسكرية.

وكشف الفهيد مشروع مبادرة بعنوان "فرصة عمل لكل خريج"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المؤسسة تستهدف إلى أن يحصل 90 % من خريجيها على وظائف خلال أول 6 أشهر من التخرج، وأكد أن بعض كليات المؤسسة ومعاهدها حققت هذا قبل التخرج أصلاً.

ولفت الفهيد إلى أن المؤسسة التي تشرف على أكثر من ألف مركز وأكاديمية متخصصة تربوية وتقنية تعمل على تنظيم سوق التدريب في السعودية حاليًا. مؤكدًا أنه خلال "عام واحد فقط سوف تنتهي فوضى التدريب الأهلي".

وبلغة الأرقام تحدّث الفهيد عن الخريجين، وقال: "المؤسسة خرّجت أكثر من 39 ألف متدرب ومتدربة العام الماضي، وإجمالي الطلاب هذا العام يتجاوز 220 ألفًا. لدينا شراكات استراتيجية مع 23 معهدًا تقنيًّا، يعتمد التدريب بالتوظيف، وسوف نتوسع إلى 35 شراكة استراتيجية في 2020 لمضاعفة أعداد المتدربين".

وأشار الفهيد إلى أن مشروع "ريادة" له أكثر من 40 فرعًا حاليًا، ودرب أكثر من 16 ألف سعودي في 2019.‏ مشيرًا إلى تأهيل 4600 متدرب على الحصول على قروض بقيمة 900 مليون ريال من بنك التنمية الاجتماعية.

وعن شراكات المؤسسة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية والشركات قال: "وظفنا 20 ألف متدرب من خلال الشراكات الاستراتيجية، منهم 3 آلاف خلال العام الماضي فقط، ولدينا حاليًا 11700 متدرب موظف، يتقاضون ما بين 3-4 آلاف ريال على رأس التدريب".

وأضاف: لدينا شراكات استراتيجية مع 23 معهدًا تقنيًّا، يعتمد "التدريب بالتوظيف"، وسوف نتوسع إلى 35 شراكة استراتيجية في 2020 لمضاعفة أعداد المتدربين.

وأشار ‏إلى أن شركة أرامكو السعودية هي أبرز شركاء المؤسسة، وقال: "عندنا الآن أكثر من 8 كليات، وقريبا نبدأ شراكة جديدة مع الهيئة الملكية لتطوير الرياض، توفر نحو 6 آلاف وظيفة للمتدربين. وساعدنا وزارة الصحة في إعادة تأهيل 12 ألفًا من خريجي الدبلومات الصحية لسوق العمل. صرح لنا البنتاجون بالتدريب على صيانة طائرات F15 في كلية معتمدة دوليًّا، عدد المتدربين بها حاليًا 4 آلاف، وهم مؤهلون للتوظيف في القطاعات العسكرية".

ووعد الفهيد برفع نسبة الإناث الحالية من 15 % من إجمالي عدد المتدربين في المؤسسة إلى 50 % قبل 2025، وكذلك التوسع في التخصصات المتاحة لهم.

وأفاد "الفهيد" بأن رؤية السعودية 2030 كأنها سيارة تحتاج إلى محرك، والمحرك هو الأيدي العاملة الماهرة السعودية من الجنسين؛ لذلك نستهدف استقطاب 40 % من خريجي التعليم الثانوي للتعليم المهني والتقني بحلول 2030.

وقال: رؤية 2030 تسعى إلى أن "نتعلم لنعمل". وتوجيه خادم الحرمين الشريفين لنا أن يخدم التعليم والتدريب أمرين، هما التنمية والاقتصاد.

مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه طلب من المؤسسة أن تصل إلى 12.5 % من خريجي الثانوية العامة بحلول 2020، وقال: نحن وصلنا إلى 20 %، ونستهدف الوصول إلى 35 % في عام 2025.