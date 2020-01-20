"الطيران المدني" تطلق التاكسي الأخضر في الرياض الأسبوع الجاري

وسط توقعات بدخول المملكة في النادي العالمي للنقل السياحي باحتلالها المركز 34

تطلق هيئة الطيران المدني خدمة "التاكسي الأخضر" خلال الأسبوع الجاري بعد انتهاء فترة من التجارب واكتمال التجهيزات المتعلقة به وفقاً لموقع "العربية".

وقد بدأت الهيئة في تطوير العمل في مطارات السعودية وإحداث النقلة النوعية في مستوى الخدمة والجودة التي يطمح إليها مستخدمو المطارات وزوارها عبر عدد من المبادرات ومذكرات التفاهم آخرها مذكرة التفاهم مع مترو جدة وسابتكو المتمثلة في تخصيص موقف خاص بحافلات النقل في منطقتي المغادرة والقدوم ومساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات.

يأتي هذا في حين يشهد قطاع الأجرة في المملكة نقلة نوعية تنفذها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، حيث تم تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة وكذلك تطوير الخدمات الداخلية في السيارة؛ إذ تتسم مركبات الأجرة المطورة بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، كما تشتمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة؛ من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة، وترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة، مع اتصالها بالخرائط.

ووفقاً لهذه الإجراءات فمن المتوقع أن تدخل المملكة النادي العالمي للنقل السياحي وتحمل رقم 34 حيث يضم الدول التي تخصص ناقلات سياحية بدرجاتها المختلفة للسياح والجمهور وفقاً لمعايير النقل العالمية.