بحث معه مجالات التعاون.. ولي العهد يلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي

ناقش استعدادات المملكة لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين القادمة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، اليوم؛ رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.



وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون مع البنك بما في ذلك استعدادات المملكة لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين القادمة، إضافة إلى دعم المملكة للمشاريع التي يقوم بها البنك في الدول الأكثر حاجة.



حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.