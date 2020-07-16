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حفاظًا على نظافة الأحياء وعبر مركبات تجوب الطرقات يوميًّا

أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام

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أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،

وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.