أكثر من 2 مليون مستخدم لتطبيق "طيران ناس"

من مختلف البلدان حول العالم

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط؛ عن وصول ‏عدد مستخدمي التطبيق الإلكتروني الخاص به، إلى أكثر من 2 مليون مستخدم منذ إطلاقه وحتى اليوم.

وأشار طيران ناس، الحائز على أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط 2018؛ إلى أن نسبة المستخدمين من داخل المملكة العربية السعودية هي الأكبر، إضافة إلى عدد كبير من مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الشباب الأكثر استخدامًا للتطبيق.

من جهته، أكد "موسى بحري" نائب الرئيس للتسويق والاتصال المؤسسي، أن طيران ناس تولي أهمية كبيرة للجانب التقني وتسعى لتلبية رغبات ضيوفها؛ من خلال تيسير آلية الحجز بشكل مميز، ونوه إلى أن طيران ناس تسعى لتأمين كافة الخدمات التي يتطلع لها الضيف، مفيدًا أن طيران ناس قدم خصمًا خاصًّا بنحو ١٠ في المئة على الرحلات الداخلية بهذه المناسبة.

وأعرب بحري عن شكره وتقديره لضيوف طيران ناس، متعهدًا بالمضي قدمًا في تطوير التطبيق ليتلاءم مع ‏احتياجات العملاء، ولفت إلى أن طيران ناس يطمح أن يكون التطبيق هو الواجهة الإلكترونية الأكثر جذباً للمستخدم، والمنصة الأكثر مرونة في تقديم خدمة سفر مميزة، مشيراً في هذا ‏السياق إلى الحوافز التي اعتمدها طيران ناس بالنسبة إلى مستخدمي التطبيق؛ ومنها ‏عروض الخصومات الخاصة للذين يقومون بحجز التذاكر عبر التطبيق الإلكتروني.