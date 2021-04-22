الصحة: تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة مطار الرياض

قالت: حرصًا على تقديم خدمة متميزة.. نحثّ الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد

أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 08:53 PM

قالت: حرصًا على تقديم خدمة متميزة.. نحثّ الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد

الصحة: تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة مطار الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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