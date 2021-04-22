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قالت: حرصًا على تقديم خدمة متميزة.. نحثّ الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد

الصحة: تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة مطار الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.



وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.



مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.