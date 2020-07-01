عملية هي الأكبر عالمياً.. إيطاليا تحبط تهريب 14 طن أقراص أمفيتامين "داعشية"

الشرطة: كانت داخل 3 حاويات تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي

نجحت الشرطة الإيطالية في مصادرة 14 طناً من الحبوب المخدرة التي يقوم بتصنيعها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، في عملية هي الأكبر من نوعها عالمياً، بحسبما أعلنت في بيان اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة الإيطالية إنها صادرت 14 طناً من الحبوب المخدرة "الأمفيتامين" المصنّعة من قبل "داعش" الإرهابي في سوريا، مضيفة أنها تمكنت من مصادرة ما يصل إلى 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها التنظيم.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" أوضحت الشرطة الإيطالية أن قيمة المضبوطات تبلغ مليار يورو.

وقالت الشرطة، في بيانها، إن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي، مشيرة إلى أنها أكبر عملية مصادرة "أمفيتامين" على المستوى العالمي.

ووفقاً لوكالة آكي الإيطالية للأنباء، فقد كانت كميات الحبوب المخدرة هذه داخل "3 حاويات تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي".

وأوضحت أيضاً أن الحبوب المخدرة كانت قادمة من سوريا، وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية.