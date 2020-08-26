نطحة "خروف" تنهي حياة مُسنة مصرية داخل حوش منزلها

تسبّب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية

لقيت سيدة مُسنة مصرعها داخل حوش منزلها عقب قيام خروف بنطحها في رأسها، ما تسبّب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وقالت تقارير مصرية، إن السيدة تبلغ من العمر (76 عاماً) تم نقل جثمانها إلى المستشفى، وأكد ابنها (49 عاماً) أن المتسبّب في وفاة والدته هو الخروف دون أن يتهم أي طرف.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف بالمخ" أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرّر محضراً بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرّحت بدفن الجثة.