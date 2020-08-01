شرطة الرياض: تغريم 114 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.شرطة الرياض
بناء على توصيات لجنة مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.