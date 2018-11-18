بعدة فعاليات.. مطارات المملكة تشارك احتفالات اليوم الوطني العماني

تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة في احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني العُماني الـ(48)، تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأقيمت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطارات الدولية، حيث تم استقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود، وتوزيع العلم السعودي والعماني وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

فمن جانبه استقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني العماني الـ(48)، المسافرين القادمين من سلطنة عُمان بالورود والأعلام والهدايا التذكارية للاحتفال مع الأشقاء العُمانيين داخل المطار، كما صدح النشيد الوطني العُماني في أرجاء صالات المغادرة والقدوم، بينما شهدت صالات السفر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع الأعلام الوطنية للبلدين الشقيقين وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.

وزيّنت شركة مطارات الدمام صالات السفر بمطار الملك فهد الدولي بالدمام بأعلام سلطنة عُمان والمملكة للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع عبارات ترحيبية خاصة بمناسبة اليوم الوطني العُماني على شاشات العرض داخل الصالة تبّين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين.

وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، تم استقبال المسافرين القادمين من سلطنة عُمان بالورود والأعلام والشوكولاتة، والاحتفال مع الأشقاء العُمانيين داخل المطار بتوزيع الهدايات التذكارية للمسافرين ومنسوبي مكتب الخطوط الجوية العُمانية داخل المطار.

فيما شارك مطار الطائف الدولي مشاعر الفرحة مع ركاب رحلة فلاي دبي القادمة لمحافظة الطائف، عندما استقبلهم منسوبو المطار بالهدايا والورد والأعلام وعبارات التهاني والتبريكات، احتفالاً باليوم الوطني لسلطنة عمان في مشهد يعبر عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة وسلطنة عمان.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في سلطنة عمان بمناسبة يومهم الوطني المجيد ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، معتبرين ذلك جزءاً من الواجب الوطني تجاه عمان الشقيقة حكومة وشعباً.