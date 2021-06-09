وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى بوروندي

في زيارة رسمية.. وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى بوجومبورا عاصمة جمهورية بوروندي، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بوروندي الدولي، الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون في جمهورية بوروندي إيزيدور نتراميبيا، ومستشار وزير خارجية جمهورية بوروندي السفير عمر نيتيزيمبيري، والمدير العام لإدارة التشريفات والبروتوكول في وزارة الخارجية البوروندية السفير إيمانويل فايوركوريرا.