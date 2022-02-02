"فلكية جدة": اليوم الأربعاء تاريخ مميز يمكن قراءته من الأمام والخلف

أكدت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة وعبر حسابها في تويتر أن اليوم الأربعاء يصادف التسلسل الرقمي (2022/02/02) أو (2-2-22) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.
وأضافت أن هذا التسلسل لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 200 عام، وبالتحديد في 2 فبراير 2222.الجمعية الفلكية فلكية جدة الأربعاء
الجمعية أشارت إلى أن هذا التسلسل لن يتكرر إلا بعد 200 عام
أكدت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة وعبر حسابها في تويتر أن اليوم الأربعاء يصادف التسلسل الرقمي (2022/02/02) أو (2-2-22) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.
وأضافت أن هذا التسلسل لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 200 عام، وبالتحديد في 2 فبراير 2222.