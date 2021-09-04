"رويترز": منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية

"التحالف" نجح في اعتراضها وإحباطها

أكدت مصادر مطلعة أن منشآت شركة "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

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04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443 11:20 PM

"التحالف" نجح في اعتراضها وإحباطها

"رويترز": منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت مصادر مطلعة أن منشآت شركة "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

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