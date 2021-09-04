"رويترز": منشآت "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية

"التحالف" نجح في اعتراضها وإحباطها

أكدت مصادر مطلعة أن منشآت شركة "أرامكو" لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة، بحسب وكالة رويترز.



وقالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية.