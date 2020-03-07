التشيك تسجل 19 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا"

إحدى الحالات لطبيب أقام لبعض الوقت بإيطاليا

سجّلت جمهورية التشيك 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” حتى الآن.

وأوضحت رئيسة الخدمات الصحية الحكومية التشيكية إيفا غوتفالدوفا، أن أحد الأشخاص الـ 19 المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى جمهورية التشيك، طبيب عام من براغ، أقام لبعض الوقت في إيطاليا.

وذكرت أن جميع المصابين قدموا من إيطاليا، باستثناء امرأة واحدة أصيبت بالفيروس من ابنها في الجمهورية التشيكية لدى عودته من إيطاليا.