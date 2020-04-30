أمانة جدة تنتهي من إنشاء 3 أسواق مؤقتة لبيع الخضار والفاكهة

لتحقيق التباعد الاجتماعي منعًا لتفشي فيروس كورونا

أنهت أمانة محافظة جدة إنشاء 3 أسواق مؤقتة لبيع الخضار والفاكهة بشمال وجنوب وشرق جدة، وجارٍ العمل على إنشاء مواقع أخرى؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك للحد من تنقل السكان التزامًا بقرار منع التجول، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم خلال فترة السماح.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الأمانة أنهت أعمال تجهيز السوق المؤقت لبيع الخضار والفاكهة شمال "السلام مول" جنوب المحافظة وبدأ العمل بها، كما تم إنشاء سوق مؤقت بحي الزهراء جوار سوق الشاطئ بشمال غرب المحافظة وبدأ العمل بها، وكذلك تم تجهيز سوق مؤقت بشمال شرق جدة جوار الياسمين مول، وكذلك جارٍ العمل على مواقع أخرى بهدف تسهيل حصول السكان على احتياجاتهم الضرورية وللحفاظ على السلامة العامة بتخفيف الإقبال على نقاط البيع في الأسواق وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف "الزهراني" أن الرقابة مستمرة وتشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة مرتادي هذه الأسواق.