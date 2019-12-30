"بدر بن سلطان" يستقبل القيادات الأمنية بالطائف وينوّه بحجم الجهود

تسلّم تقارير إحصائية عن كل جهة وحثهم على بذل المزيد

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مكتبه بالطائف، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقدّم أمير مكة المكرمة بالنيابة شكره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.

وخلال اللقاء، تسلم الأمير بدر بن سلطان تقريراً إحصائياً عن أعمال شرطة محافظة الطائف سلمه لسموه مديرها اللواء علي العطوي، وتقريراً ربع سنوي للشرطة سلمه مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف الثمالي.

كما تسلم تقريراً عن أعمال الأدلة الجنائية بشرطة الطائف سلمه لسموه مديرها العقيد عبدالله عسيري، وتسلم سموه أيضاً تقريراً عن أعمال إدارة مرور الطائف سلمه مديرها العقيد علي الشيباني، وتسلم سموه تقرير أعمال الدوريات الأمنية والذي سلمه لسموه مديرها العقيد عبدربه العتيبي حاثا رجال الأمن ببذل المزيد من الجهود.