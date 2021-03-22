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على مرحلتين هي المعلومات النظرية والتطبيق العملي للتأكد من إتقان المهارة

مكة المكرمة.. 335 متدربًا على الإنعاش القلبي الرئوي بالهلال الأحمر

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دربت إدارة التدريب للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة 335 متدرباً على المهارات الطبية للإنعاش القلبي الرئوي من بداية العام الجاري 1442هـ وحتى الآن، والتحق بهذه الدورات عدد من منسوبي هيئة الهلال الأحمر وعدد من منسوبي القطاعات الصحية وغير الصحية، وتم التدريب على مرحلتين هي المعلومات الطبية النظرية، ثم التطبيقي العملي والتأكد من إتقان المهارة بشكل جيد، تجدر الإشارة إلى أن عملية الإنعاش القلبي هي عملية مزدوجة يقوم المسعف فيهما بإنعاش الرئة والقلب، أما إنعاش الرئة فيتم من خلال إيصال الهواء والأوكسجين إليها عن طريق التنفس الصناعي، وأما إنعاش القلب فيتم عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب (في المنطقة الواقعة بين العظم الصدري والعمود الفقري)،بحيث يتم ضخ الدم إلى الأجزاء الحيوية من جسم المصاب، خصوصًا الدماغ، كما أنه من الأهمية قبل البدء في عملية الإنعاش التأكد من أن الوضع آمن ولا يوجد أي خطر على المسعف إذا اقترب من المصاب، حتى يستطيع أداء المهمة بأفضل طريقة ووفقًا للبرتوكلات الطبية، كما يحرص القائمون على مثل هذه الدورات على نشر الرقم الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية، حيث لا يقتصر مهام موظفي عمليات الهلال الأحمر على الرقم 997 لتلبية الطلب الإسعافي، بل هناك أطباء وأخصائيون متخصصون يعملون على مدار الساعة لتقديم المشور الطبية الإسعافية، تجدر الإشارة إلى أن مراكز تدريب الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة تنتشر في كل من جدة والطائف ومكة، ويعمل على إدارة العملية التدريبية أطباء متخصصون وممارسون صحيون للعمل الإسعافي، وتعقد الدورات التدريبية داخل تلك المراكز أو خارجها.