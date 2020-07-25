"البريد السعودي" يوصل "حقيبة الحاج" إلى 61 مدينة ومحافظة

أهدتها "وزارة الحج والعمرة" للحجاج

بدأ البريد السعودي بإيصال "حقيبة الحاج" لجميع مستحقيها في منازلهم، والتي قامت وزارة الحج والعمرة بإهدائها للحجاج الذين سيوجدون بالمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة "كورونا"، حقيبة الحاج تحوي جميع أدوات العناية الشخصية وعددًا من الإحرامات والكمامات وحقيبة يد لحفظ الوثائق وكتيب عن مناسك الحج، بالإضافة إلى حصى الجمرات.

وشملت قائمة التوزيع 61 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، ستسلم جميعها لمستحقيها في منازلهم عبر العنوان الوطني.

يُذكر أن البريد السعودي يشارك في حج هذا العام بفاعلية ضمن الصفوف الأولى عبر جميع مكاتبه الموجودة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى خدمة ما يقارب ٢٥٠ جهة حكومية على مدار الساعة عبر خمسة فروع.