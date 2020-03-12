مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4,900 سلة غذائية بالسودان

4,000 منها في ميدان الحرية بولاية كسلا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس توزيع 4,000 سلة غذائية في ميدان الحرية بولاية كسلا السودانية بحضور عدد من المسؤولين السودانيين.



كما قام المركز أمس الأول، بتوزيع 900 سلة غذائية استفاد منها 5,400 فرد في ولايتي شمال كردفان ونهر النيل.



وجرى توزيع 500 سلة في محلية أم رواية بولاية شمال كردفان استفاد منها 3,000 فرد، و400 سلة في حي الدرجة وقرية الواور بمحلية عطبرة التابعة لولاية نهر النيل استفاد منها 2,400 فرد.



ويأتي ذلك في إطار الدعم السعودي المقدم للشعب السوداني الشقيق بمختلف المجالات.