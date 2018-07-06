مصادر: ضحية "الحوت الأزرق" بالمدينة وصلت المستشفى صباحاً.. وجار التحقيق

الجهات المعنية ستصدر بياناً صحفياً يوضح كافة تفاصيل الحادثة

أكدت مصادر لـ"سبق" أن ضحية الحوت الأزرق بالمدينة المنورة وصلت إلى المستشفى عند الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، متوفية بسبب اختناق تعرضت له، فيما تم تسليم الحادثة للجهات المعنية.

وقالت المصادر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن لعبة الحوت الأزرق هي السبب الرئيس في الحادثة، فيما اختلفت الأقاويل حول وجود اللعبة لدى الطفلة، أو أنها كانت تقلد الطفل "ضحية الحوت الأزرق في أبها".

ومن المتوقع أن تصدر الجهات المعنية بالمدينة المنورة بياناً صحفياً خلال الساعات القادمة يوضح كافة تفاصيل الحادثة التي انفردت بها "سبق".