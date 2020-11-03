"كورونا" يباغت 4495 مغربياً خلال يوم واحد

الفيروس أودى بحياة 74 مريضاً

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4495 حالة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 229565 حالة.

وبينت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 74 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 3900.

وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 189909 حالة.