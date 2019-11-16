تنبيهات "الأرصاد": سحب رعدية على المدينة ورياح وأتربة في نجران

"المدني" تحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة وتدعو إلى اتباع التعليمات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية علي محافظتَي ينبع وبدر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثانية عشرة من فجر يوم الأحد.

كما نبّهت "هيئة الأرصاد"، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي شرورة، وخباش.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.