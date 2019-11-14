اعتزال ياسر.. نجوم عالميون يشاركون في الحدث

آل الشيخ ينشر مقطعاً لإعلان تفاصيل الحفل

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إقامة حفل اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، والذي سيقام في الأول من شهر ديسمبر المقبل وسيجمع بين فريقي الهلال وY20.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يظهر فيه ياسر القحطاني وهو يتلقى إيميلات عدد من اللاعبين العالميين الذين سيشاركون في الحدث وهم، اندريا بيرلو، صامويل ايتو، فرانشيسكو توتي، فان بيرسي.

ياسر القحطاني الهلال رئيس هيئة الترفيه تركي آلي الشيخ

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14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441 12:19 AM

آل الشيخ ينشر مقطعاً لإعلان تفاصيل الحفل

اعتزال ياسر.. نجوم عالميون يشاركون في الحدث

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، إقامة حفل اعتزال ياسر القحطاني مهاجم فريق الهلال السابق، والذي سيقام في الأول من شهر ديسمبر المقبل وسيجمع بين فريقي الهلال وY20.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يظهر فيه ياسر القحطاني وهو يتلقى إيميلات عدد من اللاعبين العالميين الذين سيشاركون في الحدث وهم، اندريا بيرلو، صامويل ايتو، فرانشيسكو توتي، فان بيرسي.

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ياسر القحطاني الهلال رئيس هيئة الترفيه تركي آلي الشيخ

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