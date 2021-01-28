أدخل المستشفى على الفور.. شاهد ما فعله لص غبي بنفسه

كان يركل باب المنزل بعنف وفجأة أطلق صرخة

هناك سرقات تتسم بكثير من الذكاء، ولكن بعض السرقات تتسم بالطرافة وربما الغباء من جانب بعض اللصوص، كما في هذه السرقة بولاية إنديانا الأمريكية، حين أطلق لص النار على ساقه من مسدس كان يحمله فيما كان هو وشريكه يركلان باب المنزل من أجل اقتحامه.

وحسب قناة "إيه بي سي 21" الإخبارية، سجلت كاميرا المراقبة أمام مدخل المنزل اللص وشريكه وهما يحاولان ركل باب منزل في فورت واين، بولاية إنديانا، لاقتحامه وسرقته، فيما شوهدت رصاصة تنطلق من المسدس.

ويظهر الفيديو كيف كان اللصان يركلان باب المنزل بعنف، وفجأة نسمع صوت صراخ أحد اللصين ويظهر دم على فخذه، فيسرعان بمغادرة المكان.

وقال صاحب المنزل، تري توماس، إنه شاهد الرصاصة على الأرض خارج منزله.

وأوضح توماس قائلاً: "في الواقع كانت هناك رصاصة على الأرض خارج منزلي عندما أطلق اللص النار على ساقه، لذا تقدموا وقاموا بالتحقيق في مسرح الجريمة، والتقطوا صورًا لآثار الأقدام والرصاصة، وما إلى ذلك. وقاموا بالتفتيش في الحي للتأكد مما إذا ما زالا في الجوار".

وبعد نصف ساعة على محاولة السرقة، تم إبلاغ الشرطة بأن رجلاً دخل إلى مستشفى قريب وهو يعاني من إصابة بعيار ناري في ساقه، وتم اعتقاله.

واتهمت الشرطة اللص الشاب كيانو كوك، البالغ من العمر 18 عامًا، بالسطو بسلاح مميت، وحمل مسدس دون ترخيص بإدانة مسبقة، والتهور الإجرامي باستخدام سلاح فتاك، والفساد الإجرامي.

وتقول الشرطة إن كوك أخبرهم أنه ذهب إلى المنزل بحثًا عن "المال والمخدرات والأشياء الثمينة".

وأوضحت السلطات أنه سبق أن تمت إدانة كوك بحمل مسدس دون ترخيص، مشيرة إلى أن المشتبه به الثاني ما زال طليقًا.