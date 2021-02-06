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أكدت في بيان لها أنه لا يمكن أن نقبل الإساءة لهم أو الانتقاص منهم بأي شكل

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم السبت بيانًا، قالت فيه: "في خطواتها نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتقديم مادة إعلامية حديثة بلغة عصرية، وتقنيات حديثة، استقطبت هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها البرامجية الجديدة ما يقارب ۲۸ برنامجًا متنوعًا في المحتوى، ومواكبة اهتمامات وتطلعات الشارع السعودي، ومتنوعة في تخصصها ما بين الثقافي والتاريخي والسياسي والترفيهي، مثل (رجال عبدالعزيز، ريشة، ديرتنا، في العلن، العبقري الصغير، الموقف، الأرض والبشر، رحال، الشارع السعودي وغيرها)".



وأضافت: "من ضمن هذه البرامج برنامج (اسأل السعودية)، وهو فورمات عالمية، يُعرض في أربعين دولة حول العالم، ويقوم على أساس استعراض آراء الجماهير على شكل أسئلة بقالب ترفيهي. وقد تناول البرنامج في إحدى فقراته سؤالاً يختص بالمتقاعدين بشكل ترفيهي، وتم تفسيره بشكل لا يتفق وأهداف البرنامج".



وتابعت: "في هذا الصدد، ومن منطلق احترام هيئة الإذاعة والتلفزيون لكل مكونات النسيج الاجتماعي في بلادنا، تؤكد الهيئة كامل تقديرها واحترامها لإخواننا وأخواتنا المتقاعدين، وأنه لا يمكن أن نقبل الإساءة لهم، أو الانتقاص منهم بأي شكل كان؛ فهم الذين خدموا بلادنا بإخلاص، وأفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. وإيمانًا من الهيئة بدورهم شملت الدورة البرامجية الجديدة برنامج (۱۰۰۰ میل) الذي يستعرض قصص نجاح المتقاعدين الذين خدموا الوطن، ويتم فيه استعراض إنجازاتهم وإسهاماتهم الخالدة".