تحديث "واتساب" .. شكل جديد وميزات استثنائية

أبرزها هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيس

كشفت تقارير صحفية عديدة، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، بصدد طرح تحديث جديد لمستخدمي نظامَي تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، والذي يجلب شكلاً جديداً وميزات استثنائية.

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" تحديثات متعلقة بـ"واتساب"، التي يأتي جزء منها في نسخة "آيفون" العامة، وجزء آخر في النسخة التجريبية "بيتا" على هواتف "أندرويد".

وجاءت أبرز التغييرات في "واتساب"، هو التغيير في شكل تصميم الصفحة الرئيسة وشاشة البداية، حيث يظهر شعار "واتساب" على خلفية بيضاء في كل الرسائل، فيما يتغير إلى خلفية "سوداء" في نسخة "الوضع المظلم".

وتضمنت التحديثات أيضاً إضافة أيقونة "T" في لوحة المفاتيح الخاصة بـ"واتساب"، التي يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

كما يمكن من خلال تلك التحديثات تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلا من فتح تطبيق "واتساب" نفسه.