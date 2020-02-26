"العتيبي" يتقلّد رتبة "عميد" في الأدلة الجنائية

رفع شكره لمقام خادم الحرمين بمناسبة ترقيته

قلّد مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس، العميد مصلح بن عجاب العتيبي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته إلى رتبة عميد في الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ورفع "العميد" العتيبي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور المرسوم الملكي بترقيته، متمنياً التوفيق والنجاح في مهام عمله برفقة زملائه.

وشارك في تقليد "العتيبي" رتبته الجديدة كل من: العميد محمد بن إبراهيم الزيد مدير إدارة المختبرات الجنائية، والعميد مقرن بن متعب المطيري مدير إدارة التزييف والتزوير.

يُذكر أن العميد مصلح العتيبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دار العلوم، وهو أحد أبرز خبراء الأدلة الجنائية في المملكة ومؤلف لكتب متعدّدة في مجال تخصّصه، كما أنه حاصل على بكالوريوس في علوم الفيزياء من جامعة أم القرى.