بايرن ميونيخ يُتوَّج بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ20

للمرة الثامنة على التوالي

تُوج فريق بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 السبت على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية.

سجّل رباعية بايرن ميونخ ديفيد ألابا "16"، وسيرج جانبري "24"، وروبرت ليفاندوفيسكي "59" و"89". فيما أحرز لليفركوزن سيفين بيندر"69" وكاي هافيريز "90 - ركلة جزاء".

وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما تُوج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.