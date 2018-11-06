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تُوِّجت بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الأولى

"العيسى" مهنئاً المعلمة فوزية المغامسي: طاقات مبدعة في قطاع التعليم

هنّأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ المعلمة فوزية المغامسي؛ الفائزة بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.

وقال العيسى؛ عبر حسابه في "تويتر": أبارك للمعلمة الأستاذة فوزية المغامسي؛ فوزها بجائزة الشيخ محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي .. طاقات مبدعة في قطاع التعليم.

وأضاف: فوزية المغامسي؛ هي معلمة مادة الرياضيات في الثانوية ٥٦ في محافظة جدة، وعضو المجلس الاستشاري للمعلمين المعتمد أخيراً.