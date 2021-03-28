مصر.. ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار إلى 18 شخصًا

النيابة العامة تُحقق في الواقعة

قالت مصادر مصرية إن 18 شخصًا فقدوا حياتهم جراء انهيار أحد العقارات في منطقة جسر السويس شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، فيما قالت وسائل إعلام إن العقار كانت به عدد من المخالفات وصلت إلى إزالة الأساسات.

وكشف نواب في مجلس الشعب عن تقديم بلاغات سابقة حول نفس العقار لمواجهة تلك المخالفات.