جمعية تحفيظ القرآن بصامطة تعرّف منسوبيها بمعايير الحوكمة

ضمن جهود تحقيق رؤية 2030

عقدت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة، لقاء تثقيفياً بمعايير الحوكمة بالجمعيات الأهلية، مساء أمس الخميس، الذي تم التنسيق فيه مع مؤسسة واف للاستشارات، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة وموظفي الجمعية.



وأدار اللقاء المدير التنفيذي بالجمعية يحيى المدخلي، الذي تطرق فيه إلى التعريف بأهداف الحوكمة والمعايير الواجب توفرها لتحقيقها، موضحاً أن أهم معايير الحوكمة الامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح والسلامة المالية.



وشارك منسوبو الجمعية بالحوار خلال اللقاء، وفي نهايته قدم رئيس مجلس الإدارة شكره للجميع على حضور هذا اللقاء المفيد، والذي سوف يستفيد منه جميع منسوبي الجمعية؛ لتحقيق معايير الحكومة والعمل عليها لتحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين 2030 على كافة الأصعدة.