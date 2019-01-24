شاهد.. إزالة مباسط عشوائية بحراج الخشب بالعكيشية وضبط مديريها

حملة نفّذتها بلدية جنوب مكة الفرعية وسلّمت المخالفين لجهة الاختصاص

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية، 14 عاملاً مخالفين لنظام العمل، يديرون مباسط عشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية بمكة المكرمة.

‏وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن بلدية جنوب مكة الفرعية، نفّذت حملة لإزالة المباسط العشوائية في حراج الخشب بمنطقة العكيشية، التي تديرها عمالة مخالفة لنظام العمل، وتم اتخاذ اللازم وتسليم 14 عاملاً لجهة الاختصاص.