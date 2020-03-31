عدد إصابات كورونا في النمسا يرتفع إلى 9634 حالة

عقب تسجيل 257 إصابة جديدة.. 636 تماثلوا للشفاء

أعلنت النمسا الیوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد "كوفید 19" إلى 9634 حالة؛ وذلك بعد تسجیل 257 إصابة جدیدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساویة في بیان صحفي على موقعھا الرسمي أنه تم إجراء 52344 فحصًا للكشف عن الفیروس في مختلف المناطق النمساویة حتى الآن في حین تماثلت 636 حالة للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن مقاطعة (تیرول) التي تم حظر التجول فیھا أخیرًا، سجلت أعلى عدد في الإصابات، تلیھا مقاطعة (النمسا العلیا).

ووفق "الألمانية" اتخذت الحكومة النمساویة عدة إجراءات لمواجھة الفیروس، بینھا حظر السفر إلى عدة بلدان، كما قررت تطبیق الحجر الصحي لمدة 14 یومًا على جمیع الأشخاص القادمین جوًّا إلى النمسا، فور وصولھم إلى البلاد.